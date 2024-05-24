"До мене дійшли чутки": Чісора поділився інсайдом про майбутнє Усика

Про це повідомляє Second Out.

За словами Дерека Чісори, Олександр Усик збирається повернутись в крузервейт (вагова категорія до 90,7 кг), де він раніше був абсолютним чемпіоном світу.

"Навколо реваншу більше немає галасу, бо з титулом абсолютного чемпіона покінчено. До мене дійшли чутки і я почну розповсюджувати їх. Олександр Усик спускається у важку вагу. Наразі це просто чутки", – сказав британець.