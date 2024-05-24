"До мене дійшли чутки": Чісора поділився інсайдом про майбутнє Усика
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився інформацією про подальші плани абсолютного чемпіона світу Олександра Усика
Про це повідомляє Second Out.
За словами Дерека Чісори, Олександр Усик збирається повернутись в крузервейт (вагова категорія до 90,7 кг), де він раніше був абсолютним чемпіоном світу.
"Навколо реваншу більше немає галасу, бо з титулом абсолютного чемпіона покінчено. До мене дійшли чутки і я почну розповсюджувати їх. Олександр Усик спускається у важку вагу. Наразі це просто чутки", – сказав британець.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами.
- 21 червня стало відомо, що Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з Усиком.
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