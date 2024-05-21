Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі вирішив скористатися правом на реванш з абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі українцем Олександром Усиком
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у мережі Х.
За його словами, промоутер британця Френк Воррен підтвердив, що Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій проти Олександра Усика.
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"Тайсон Ф'юрі підтвердив, що наступним проведе реванш проти Олександра Усика, повідомив Френк Воррен. Він сказав, що вони планують провести другий бій у жовтні в Саудівській Аравії", - написав оглядач talkSPORT.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами - за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації та WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 20 травня дію боксерської ліцензії Усика призупинили до липня через ушкодження, які українець отримав у поєдинку проти Ф'юрі.
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