Ф'юрі ухвалив важливе рішення щодо реваншу з Усиком

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у мережі Х.

За його словами, промоутер британця Френк Воррен підтвердив, що Тайсон Ф'юрі проведе наступний бій проти Олександра Усика.

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"Тайсон Ф'юрі підтвердив, що наступним проведе реванш проти Олександра Усика, повідомив Френк Воррен. Він сказав, що вони планують провести другий бій у жовтні в Саудівській Аравії", - написав оглядач talkSPORT.