Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня

Про це свідчать дані BoxRec.

У профілі Усика зазначено, що дію його професійної боксерської ліцензії призупинено до 2 липня Британською комісією з питань боксу (BBBoC).

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Причиною такого рішення стали ушкодження, які український боксер отримав у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Усика доправили до лікарні з підозрою на перелом щелепи та наклали йому на брову чотири шви.

Ліцензію українця буде відновлено одразу після відновлення від травм та успішного проходження медогляду.