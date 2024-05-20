Усика після бою з Ф'юрі відсторонили від боксу до липня
Дію боксерської ліцензії Олександра Усика призупинили до липня через ушкодження, які українець отримав у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі
Про це свідчать дані BoxRec.
У профілі Усика зазначено, що дію його професійної боксерської ліцензії призупинено до 2 липня Британською комісією з питань боксу (BBBoC).
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Причиною такого рішення стали ушкодження, які український боксер отримав у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі. Після поєдинку Усика доправили до лікарні з підозрою на перелом щелепи та наклали йому на брову чотири шви.
Ліцензію українця буде відновлено одразу після відновлення від травм та успішного проходження медогляду.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами - за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), IBF (Міжнародної боксерської федерації та WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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