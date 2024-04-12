Експрезидент Міжнародного біатлонного союзу, якому в РФ купували повій, отримав у 78 років тюремний термін. Деталі

Про це повідомляє NRK.

Норвезький суд засудив Андерса Бессеберга до трьох років та одного місяця позбавлення волі через корупцію. Ексочільника IBU (Міжнародного біатлонного союзу) звинуватили в отриманні хабарів від російських чиновників у період із 2009 по 2018 рік.

Зокрема, хабарі Бессебергу давали у вигляді дорогого годинника і поїздок на полювання до Росії, Австрії та Чехії. Функціонер користувався послугами повій, яких йому надавала російська сторона. Норвежець також порушив антимонопольне законодавство, розподіляючи права на телетрансляції змагань.

У Бессеберга конфіскували годинник і 1,4 млн норвезьких крон (близько 121 тис. євро). 78-річний норвежець заявив, що був "здивований" вироком і пообіцяв його оскаржити.