Експрезидент Міжнародного біатлонного союзу, якому в РФ купували повій, отримав у 78 років тюремний термін. Деталі
У п'ятницю, 12 квітня, колишнього очільника Міжнародного біатлонного союзу Андерса Бессеберга засудили до тюремного терміну за корупцію
Про це повідомляє NRK.
Норвезький суд засудив Андерса Бессеберга до трьох років та одного місяця позбавлення волі через корупцію. Ексочільника IBU (Міжнародного біатлонного союзу) звинуватили в отриманні хабарів від російських чиновників у період із 2009 по 2018 рік.
Зокрема, хабарі Бессебергу давали у вигляді дорогого годинника і поїздок на полювання до Росії, Австрії та Чехії. Функціонер користувався послугами повій, яких йому надавала російська сторона. Норвежець також порушив антимонопольне законодавство, розподіляючи права на телетрансляції змагань.
У Бессеберга конфіскували годинник і 1,4 млн норвезьких крон (близько 121 тис. євро). 78-річний норвежець заявив, що був "здивований" вироком і пообіцяв його оскаржити.
- У 2021 році стало відомо, що Андерс Бессеберг за приховування позитивних допіг-проб російських спортсменів отримував послуги повій.
- Бессеберг очолював IBU з 1993 по 2018 рік.
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