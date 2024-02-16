Коляденко принесла Україні перше золото ЧЄ-2024 з боротьби

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю в Бухаресті у фінальній сутичці Ірина Коляденко перемогла вихованку української школи боротьби Катерину Зелених, яка виступає за Румунію.

Напередодні чемпіонка Європи на шляху до фіналу здолала латвійку Ельму Зідлер, німкеню Енн Нюрнбергер та Еліс Манолову, яка представляє Азербайджан.

Також 16 лютого українки вибороли дві бронзи. Соломія Винник в категорії до 57 кг у сутичці за медаль перемогла Ельвіру Камалоглу з Туреччини. Юлія Ткач-Остапчук у вазі до 62 кг в поєдинку за нагороду здолала шведку Йоганну Ліндборг.

Хто такі Коляденко, Ткач-Остапчук та Винник

25-річна Коляденко стала чемпіонкою Європи втретє у кар'єрі. У 2021 та 2023 роках вона перемагала в категорії до 62 кг. У цій вазі українка також стала бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. Крім цього, Коляденко є віцечемпіонкою світу в категорії до 65 кг.

34-річна Ткач-Остапчук здобула свою дев'яту медаль ЧЄ. Вона є триразовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу - 2014.

22-річна Винник виграла другу нагороду ЧЄ, у 2020 році вона стала віцечемпіонкою Європи у категорії до 55 кг.

Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з боротьби

Загалом жіноча збірна України здобула на ЧЄ-2024 шість медалей. Окрім сьогоднішніх медалей, 15 лютого срібло виграли Аліна Філіпович (до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг) та Анастасія Шустова (до 76 кг).

Збірна України з греко-римської боротьби завершила змагання на чемпіонаті Європи з чотирма нагородами. 13 лютого срібло у категорії до 63 кг здобув Олександр Грушин, а Жан Беленюк виборов бронзу у вазі до 87 кг. 14 лютого бронзові нагороди виграли Ярослав Фільчаков (до 82 кг) та Парвіз Насібов (до 72 кг).