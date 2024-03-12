Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 12 березня
У вівторок, 12 березня, у повторних матчах 1/8 фіналу англійський "Арсенал" приймає португальський "Порту", а іспанська "Барселона" зустрічається вдома з італійським "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матчі у Лондоні та Барселоні розпочнуться о 22:00. Наживо обидві гри покаже Megogo.
У першій зустрічі "Арсенал" поступився "Порту" 0:1, а італійський та іспанський клуби зіграли внічию 1:1.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
12 березня
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Наполі" (Італія)
Перша гра - 1:1
22:00 "Арсенал" (Англія) - "Порту" (Португалія)
Перша гра - 0:1
Пряма трансляція - Megogo
Які клуби вийшли до чвертьфіналу ЛЧ
5 березня у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад".
6 березня "Манчестер Сіті" здолав данський "Копенгаген" 3:1, а іспанський "Реал" зіграв унічию 1:1 з німецьким "Лейпцигом" та також вийшов до наступного раунду плей-офф.
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