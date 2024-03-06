Ліга чемпіонів: "Реал" із Луніним "на нервах" пройшов "Лейпциг", "Манчестер Сіті" без проблем переміг "Копенгаген" у 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед повторними матчами "Реал" та "Манчестер Сіті" мали перевагу над суперниками. Мадридці перемогли у гостях "Лейпциг" з рахунком 1:0, а англійці переграли у Данії "Копенгаген" 3:1.

Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін вийшов на гру з німцями у стартовому складі. Його команда вийшла вперед на 65-й хвилині, коли забив Вінісіус Жуніор. Проте "Лейпциг" майже одразу відігрався - забив Віллі Орбан.

"Реал" зіграв з "Лейпцигом" внічию 1:1 та став чвертьфіналістом ЛЧ.

"Манчестер Сіті" у грі з "Копенгагеном" вистачило 9 хвилин, аби забити двічі. Відзначилися Мануель Аканджі та Хуліан Альварес. Данці скоротили відставання в середині першого тайму зусиллями Мохамеда Ельюнуссі. Англійці забили втретє перед свистком на перерву - автором голу став Ерлінг Холанд.

"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" 3:1 та вийшов до чвертьфіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

6 березня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) 3:1

Голи: Аканджі, 5, Альварес, 9, Голанд, 45+3 - Ельюненусі, 29

Перша гра - 3:1

"Реал" (Іспанія) - "Лейпциг" (Німеччина) 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 65 - Орбан, 68

Перша гра - 1:0