Ліга чемпіонів: "Баварія" розбила "Лаціо", а ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
У вівторок, 5 березня, у повторних матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів німецька "Баварія" перемогла італійський "Лаціо", а французький ПСЖ переграв іспанський "Реал Сосьєдад"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Сан-Себастьяні ПСЖ на 15-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе. На початку другого тайму форвард парижан зробив дубль та остаточно прибрав інтригу в протистоянні з іспанцями.
"Реал Сосьєдад" забив гол престижу на 89-й хвилині зусиллями Мікеля Меріно.
ПСЖ переміг "Реал-Сосьєдад" 2:1 та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
У Мюнхені "Баварія" вийшла вперед на 39-й хвилині - забив Гаррі Кейн. Незадовго до перерви перевагу німецького клубу збільшив Томас Мюллер. На 66-й хвилині Кейн забив вдруге та перетворив становище римлян на критичне.
"Баварія" перемогла "Лаціо" 3:0 та стала чвертьфіналістом ЛЧ.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
5 березня
"Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія) 3:0
Голи: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2
Перша гра - 0:1
"Реал Сосьєдад" - ПСЖ (Франція) 1:2
Голи: Меріно, 89 - Мбаппе, 15, 56
Перша гра - 0:2
Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.
14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.
21 лютого "Барселона" у гостях не впоралася з "Наполі", а "Порту" вдома перевершив "Арсенал".
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