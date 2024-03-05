Ліга чемпіонів: "Баварія" розбила "Лаціо", а ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Сан-Себастьяні ПСЖ на 15-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе. На початку другого тайму форвард парижан зробив дубль та остаточно прибрав інтригу в протистоянні з іспанцями.

"Реал Сосьєдад" забив гол престижу на 89-й хвилині зусиллями Мікеля Меріно.

ПСЖ переміг "Реал-Сосьєдад" 2:1 та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У Мюнхені "Баварія" вийшла вперед на 39-й хвилині - забив Гаррі Кейн. Незадовго до перерви перевагу німецького клубу збільшив Томас Мюллер. На 66-й хвилині Кейн забив вдруге та перетворив становище римлян на критичне.

"Баварія" перемогла "Лаціо" 3:0 та стала чвертьфіналістом ЛЧ.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

5 березня

"Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія) 3:0

Голи: Кейн, 39, 66, Мюллер, 45+2

Перша гра - 0:1

"Реал Сосьєдад" - ПСЖ (Франція) 1:2

Голи: Меріно, 89 - Мбаппе, 15, 56

Перша гра - 0:2

Результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.

14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".

20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.

21 лютого "Барселона" у гостях не впоралася з "Наполі", а "Порту" вдома перевершив "Арсенал".