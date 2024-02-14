Ліга чемпіонів: "Лаціо" зупинив "Баварію", а ПСЖ переміг "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Римі "Лаціо" на 67-й хвилині заробив пенальті та отримав чисельну перевагу. У "Баварії" червону картку за фол у карному майданчику заробив Дайот Упамекано. Одинадцятиметровий реалізував Чіро Іммобіле.

"Лаціо" переміг "Баварію" 1:0.

У Парижі господарів поля на 58-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе. Невдовзі перевагу французів збільшив Бредлі Баркола.

ПСЖ виграв у "Реал Сосьєдада" з рахунком 2:0.

Повторні матчі у парах "Баварія" - "Лаціо" та "Реал Сосьєдад" - ПСЖ відбудуться 5 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

14 лютого

"Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 1:0

Гол: Іммобіле, 69 (пен.)

Вилучення: Упамекано, 67 ("Баварія")

ПСЖ (Франція) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 2:0

Голи: Мбаппе, 58, Баркола, 71