Ліга чемпіонів: "Лаціо" зупинив "Баварію", а ПСЖ переміг "Реал Сосьєдад" у 1/8 фіналу
У перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Римі "Лаціо" на 67-й хвилині заробив пенальті та отримав чисельну перевагу. У "Баварії" червону картку за фол у карному майданчику заробив Дайот Упамекано. Одинадцятиметровий реалізував Чіро Іммобіле.
"Лаціо" переміг "Баварію" 1:0.
У Парижі господарів поля на 58-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе. Невдовзі перевагу французів збільшив Бредлі Баркола.
ПСЖ виграв у "Реал Сосьєдада" з рахунком 2:0.
Повторні матчі у парах "Баварія" - "Лаціо" та "Реал Сосьєдад" - ПСЖ відбудуться 5 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
14 лютого
"Лаціо" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 1:0
Гол: Іммобіле, 69 (пен.)
Вилучення: Упамекано, 67 ("Баварія")
ПСЖ (Франція) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 2:0
Голи: Мбаппе, 58, Баркола, 71
- 13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" переміг у гостях данський "Копенгаген" - 3:1.
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