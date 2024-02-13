"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ман Сіті" у Копенгагені вийшов вперед на 10-й хвилині, завдяки голу Кевіна Де Брюйне. Данці відігралися зусиллями Магнуса Маттсона. Проте на перерву попереду пішли чинні переможці ЛЧ. У компенсований арбітром час забив Бернарду Сілва.

Наприкінці гри остаточний рахунок у матчі встановив Філ Фоден.

"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" з рахунком 3:1.

Повторна гра відбудеться 6 березня у Манчестері.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перша гра

13 лютого

"Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:3

Голи: Матссон, 34 - Де Брюйне, 10, Сілва, 45+1, Фоден, 90+3

Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар"

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2.

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. Перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі.