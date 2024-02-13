Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" у Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" у Лізі чемпіонів

13 лютого, 2024 вiвторок
23:54
Футбол Кевін Де Брюйне, Копенгаген - Манчестер Сіті

У першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер сіті" переміг у гостях данський "Копенгаген"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Ман Сіті" у Копенгагені вийшов вперед на 10-й хвилині, завдяки голу Кевіна Де Брюйне. Данці відігралися зусиллями Магнуса Маттсона. Проте на перерву попереду пішли чинні переможці ЛЧ. У компенсований арбітром час забив Бернарду Сілва. 

Наприкінці гри остаточний рахунок у матчі встановив Філ Фоден. 

"Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" з рахунком 3:1. 

Повторна гра відбудеться 6 березня у Манчестері. 

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перша гра

13 лютого

"Копенгаген" (Данія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:3

Голи: Матссон, 34 - Де Брюйне, 10, Сілва, 45+1, Фоден, 90+3

Як у ЛЧ-2023/24 виступив "Шахтар" 

У 1-му турі групового раунду ЛЧ чемпіонів "Шахтар" у Гамбурзі поступився португальському "Порту" з рахунком 1:3. У 2-му турі донеччани в гостях перемогли бельгійський "Антверпен" 3:2, поступаючись після першого тайму 0:2. 

25 вересня "Шахтар" програв "Барселоні" в гостях з рахунком 1:2. Проте вже в наступній грі, у 4-му турі ЛЧ, українська команда сенсаційно перемогла - 1:0.

У 5-му турі ЛЧ, де "Шахтар" 28 листопада зустрічались з "Антверпеном", українці перемогли 1:0.

У завершальній грі групового етапу "Шахтар" поступився "Порту" з рахунком 3:5, фінішував у групі третім та здобув право продовжити виступи у 1/16 Ліги Європи, де зіграє з "Марселем" із Франції. Перша гра відбудеться 15 лютого у Гамбурзі. 

Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Манчестер Сіті
Кевін де Брюйне
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Андрій Юсов
13 лютого, 2024 вiвторок
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
Сенат США
13 лютого, 2024 вiвторок
Сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні. Попереду основне голосування
Ілон Маск
13 лютого, 2024 вiвторок
Маск заявив, що Путін не може програти у війні, та виступив проти ухвалення допомоги Україні
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.88
    Купівля 37.88
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 лютого
01:05
США передали Україні обладнання для розмінування на понад $1 млн
00:57
Андрій Лунін
Луніна визнали найкращим гравцем матчу "Лейпциг" - "Реал" у ЛЧ
00:56
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
00:36
НАБУ
Посадовицю Харківської ОВА викрили на розкраданні 15,2 млн грн
00:19
зерно, порт
Україна може експортувати все заплановане зерно зі врожаю 2023 року до травня, - МЗС Британії
2024, вiвторок
13 лютого
23:55
Володимир Соловйов
"В Україні вбитих солдатів оголошують зниклими безвісти, щоб економити на виплатах": російські фейки за 13 лютого
23:53
Голкіпер Реалу Андрій Луніні в матчі Лейпциг - Реал у ЛЧ
Лунін зіграв на нуль за "Реал" проти "Лейпцига" у Лізі чемпіонів
23:12
В окупованому Криму понад 100 осіб переслідуються у справі "Хізб ут-Тахрір"
23:06
Студенти зібрали гроші для колег на фронті
В Україні будуть реорганізовані дві наукові установи й академія: Кабмін ухвалив розпорядження
22:56
ППО у Московській області
Партизани "Атеш" виявили локацію ППО у Московській області. Деталі
22:47
Олександр Сирський
Сирський заявив про перехід війни у нову стадію
22:41
Ексклюзив
Андрій Осадчук
Це було затіяно Офісом президента, щоб створити підґрунтя для звільнення Залужного: депутат Осадчук про "вдосконалення" процесу мобілізації
22:33
Канзас-Сіті - Сан-Франциско, Супербоул-2024
Трансляція Супербоулу-2024 стала найпопулярнішою у США з моменту висадки на Місяць
22:24
побиття
У Німеччині поліція повідомила про ще один випадок нападу на українського підлітка
21:59
Шахтар
"Шахтар" прилетів до Гамбурга на гру Ліги Європи з "Марселем"
21:34
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Влада сподівається, що нове керівництво ЗСУ мовчатиме про мобілізацію, забезпечення та невиконання законів, - генерал-майор запасу Кривонос
21:23
Олександр Сирський
Я краще залишу якусь позицію, але не допущу загибелі особового складу, - Сирський
21:07
Ексклюзив
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Військовий експерт пояснив, чому окупанти можуть відчути на собі негатив від використання Starlink
21:01
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
"Буде посилення дронами, РЕБ та зміцнення командних позицій": Зеленський про поїздку Сирського та Умєрова на фронт
20:53
Аналітика
Сергій Згурець
Європа розширює ВПК. В Україні є ділянки та місця, де можна теж розгортати такі виробництва. Колонка Сергія Згурця
20:42
Оновлено
У виробника бронежилетів "Балістика" провели обшуки, власник компанії назвав можливу причину
20:38
Мойсюк Євген Георгійович
Зеленський призначив спецуповноваженого з питань реалізації безпекових гарантій
20:27
Жан Беленюк
Беленюк приніс Україні другу медаль ЧЄ з боротьби
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Чи скаже Залужний: "Я повернуся!"?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 720-го дня війни: пожежа на заводі МіГ у Москві та знищення важливого об’єкта ворога на Таврійському напрямку
19:55
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Челсі" відмовився відпустити Мудрика в "Баварію", - інсайдер
19:47
ЗСУ, війна
Протягом доби ЗСУ вдарили по 11 районах зосередження ворога, окупанти намагалися штурмувати на 6 напрямках
19:40
Оновлено
Джо Байден
"Ціна бездіяльності зростає": Байден закликав Палату представників негайно ухвалити допомогу Україні
19:38
Оновлено
Біатлон, Христина Дмитренко
Українка Дмитренко фінішувала у топ-8 індивідуальної гонки на ЧС з біатлону
19:35
Ексклюзив
Тетяна Чорновол
"Усе хороше на фронті - заслуга Пашинського": військова Чорновол про справу екснардепа
19:22
Олександр Грушин
Україна здобула першу медаль на ЧЄ з боротьби
19:16
Огляд
На фото: Ірина Шейк
Росіянка Ірина Шейк на обкладинці британського Vogue у бра українського бренду: що з цим не так
18:59
Зеленський і Путін
"Путін дав зрозуміти, що на Україну чекає капітуляція": ексагент МІ6 поширив проросійський наратив
18:35
NAVI
Культовий український кіберспортсмен S1mple: "я б ніколи не перейшов в Cloud9, коли там є 4 російські гравці"
18:30
Ексклюзив
гривня
Президент Асоціації українських банків про обмеження НБУ на карткові перекази: не стосується законослухняних громадян
18:23
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію
Ротації та демобілізація: нардеп Цимбалюк розповів про перспективи та варіанти
18:17
окупанти
Командиру танкістів РФ і ще 6 полоненим зрадникам із Криму та Донеччини оголосили підозри
18:16
Мобілізація студентів
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
18:13
Шмигаль
Українські ударні дрони вразили більше 14 тис. російських цілей за пів року, - Шмигаль
18:08
OPINION
Олексій Голобуцький
У НАТО дискутують про терміни вступу України до НАТО
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV