Ліга чемпіонів: "Арсенал" програв "Порту", а "Барселона" зіграла внічию з "Наполі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Неаполі "Барселону" на 60-й хвилині вивів вперед Роберт Левандовські. "Наполі" відігрався на 75-й хвилині зусиллями Віктора Осімхена.

"Барселона" та "Наполі" зіграли внічию 1:1.

У Португалії український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко не потрапив у заявку лондонців на матч через травму. "Порту" вирвав перемогу над англійцями у компенсований час - гол забив Галену.

Португальці перемогли з рахунком 1:0.

Повторні матчі у парах "Барселона" - "Наполі" та "Арсенал" - "Порту" відбудуться 12 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

21 лютого

"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 1:1

Голи: Осімхен, 75 - Левандовські, 60

"Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) 1:0

Гол: Галену, 90+4

Результати усіх матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.

14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".

20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.