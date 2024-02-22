Ліга чемпіонів: "Арсенал" програв "Порту", а "Барселона" зіграла внічию з "Наполі"
У середу, 21 лютого, у перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" у гостях не змогла переграти "Наполі", а "Порту" вдома переміг "Арсенал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Неаполі "Барселону" на 60-й хвилині вивів вперед Роберт Левандовські. "Наполі" відігрався на 75-й хвилині зусиллями Віктора Осімхена.
"Барселона" та "Наполі" зіграли внічию 1:1.
У Португалії український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко не потрапив у заявку лондонців на матч через травму. "Порту" вирвав перемогу над англійцями у компенсований час - гол забив Галену.
Португальці перемогли з рахунком 1:0.
Повторні матчі у парах "Барселона" - "Наполі" та "Арсенал" - "Порту" відбудуться 12 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
21 лютого
"Наполі" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 1:1
Голи: Осімхен, 75 - Левандовські, 60
"Порту" (Португалія) - "Арсенал" (Англія) 1:0
Гол: Галену, 90+4
Результати усіх матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" завдав поразки у гостях данському "Копенгагену" - 3:1.
14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
20 лютого "Інтер" здолав у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду.
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