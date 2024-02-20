Ліга чемпіонів: "Інтер" переміг "Атлетико", а ПСВ зупинив "Борусію" у 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мілані "Інтер" повів у рахунку на 79-й хвилині. Після удару Лаутаро Мартінеса голкіпер "Атлетико" Ян Облак здійснив сейв, але першим на добиванні виявився Марко Арнаутович, який спрямував м'яч у сітку мадридців.

"Інтер" переміг "Атлетико" з рахунком 1:0.

У Ейндховені "Борусію" на 24-й хвилині вперед вивів Донніел Мален. ПСВ відігрався невдовзі після перерви, коли Люк де Йонг реалізував пенальті.

ПСВ та "Борусія" зіграли внічию 1:1.

Повторні матчі у парах "Атлетико" - "Інтер" та ""Борусія" - ПСВ відбудуться 13 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Перші матчі

20 лютого

"Інтер" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:0

Гол: Арнаутович, 79

ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 1:1

Голи: де Йонг, 56 - Мален, 24