Ліга чемпіонів: "Інтер" переміг "Атлетико", а ПСВ зупинив "Борусію" у 1/8 фіналу
У вівторок, 20 лютого, у перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Інтер" переміг у Мілані "Атлетико", а ПСВ у Ейндховені зіграв унічию з "Борусією" з Дортмунду
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мілані "Інтер" повів у рахунку на 79-й хвилині. Після удару Лаутаро Мартінеса голкіпер "Атлетико" Ян Облак здійснив сейв, але першим на добиванні виявився Марко Арнаутович, який спрямував м'яч у сітку мадридців.
"Інтер" переміг "Атлетико" з рахунком 1:0.
У Ейндховені "Борусію" на 24-й хвилині вперед вивів Донніел Мален. ПСВ відігрався невдовзі після перерви, коли Люк де Йонг реалізував пенальті.
ПСВ та "Борусія" зіграли внічию 1:1.
Повторні матчі у парах "Атлетико" - "Інтер" та ""Борусія" - ПСВ відбудуться 13 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Перші матчі
20 лютого
"Інтер" (Італія) - "Атлетико" (Іспанія) 1:0
Гол: Арнаутович, 79
ПСВ (Нідерланди) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 1:1
Голи: де Йонг, 56 - Мален, 24
- 13 лютого український голкіпер Андрій Лунін зіграв за мадридський "Реал" у переможному матчі проти німецького "Лейпцига" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У іншій грі англійський "Манчестер Сіті" переміг у гостях данський "Копенгаген" - 3:1.
- 14 лютого "Лаціо" у більшості переміг у Римі "Баварію", а ПСЖ переграв у Парижі "Реал Сосьєдад".
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