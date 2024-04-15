Литовець Алекна побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці
Литовець Міколас Алекна на турнірі у США метнув диск на 74,35 м та побив найстаріший світовий рекорд у легкій атлетиці, який тримався з 1986 року
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На змаганнях в Оклахомі Алекна переміг з результатом 74,35 м та одразу на 27 см перевершив попереднє досягнення Юргена Шульта з НДР, який його встановив у 1986 році. Цей світовий рекорд був найстарішим у чоловіків у легкій атлетиці.
Хто такий Міколас Алекна
21-річний Міколас Алекна володіє титулами віцечемпіона світу та чемпіона Європи 2022 року. Він є сином дворазового олімпійського чемпіона з метання диску Віргілюса Алекни.
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