Муза для логотипа NBA: у 86 років помер баскетболіст Lakers Джеррі Вест
На 87 році життя помер легендарний баскетболіст, зірка логотипа Національної баскетбольної асоціації та ексгравець Lakers Джеррі Вест
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що Вест брав участь у дев’яти фіналах НБА з командою "Лос-Анджелес Лейкерс", вигравши титул один раз у 1972 році. За час виступу в лізі Джеррі 12 разів відбирався до першої та другої збірної всіх зірок, 14 разів брав участь у Матчі зірок НБА.
Вест став третім гравцем в історії ліги, який набрав 25 тис. очок після Вілта Чемберлена та Оскара Робертсона, які вийшли з 25 192 очок.
Крім цього, фотографія Джеррі Веста стала основою для створення емблеми Національної баскетбольної асоціації.
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