Муза для логотипа NBA: у 86 років помер баскетболіст Lakers Джеррі Вест

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Вест брав участь у дев’яти фіналах НБА з командою "Лос-Анджелес Лейкерс", вигравши титул один раз у 1972 році. За час виступу в лізі Джеррі 12 разів відбирався до першої та другої збірної всіх зірок, 14 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

Вест став третім гравцем в історії ліги, який набрав 25 тис. очок після Вілта Чемберлена та Оскара Робертсона, які вийшли з 25 192 очок.

Крім цього, фотографія Джеррі Веста стала основою для створення емблеми Національної баскетбольної асоціації.