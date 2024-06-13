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Головна Спорт Муза для логотипа NBA: у 86 років помер баскетболіст Lakers Джеррі Вест

Муза для логотипа NBA: у 86 років помер баскетболіст Lakers Джеррі Вест

13 червня, 2024 четвер
07:41
Спорт баскетболіст Lakers Джеррі Вест

На 87 році життя помер легендарний баскетболіст, зірка логотипа Національної баскетбольної асоціації та ексгравець Lakers Джеррі Вест

Зміст

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Вест брав участь у дев’яти фіналах НБА з командою "Лос-Анджелес Лейкерс", вигравши титул один раз у 1972 році.  За час виступу в лізі Джеррі 12 разів відбирався до першої та другої збірної всіх зірок, 14 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

Вест став третім гравцем в історії ліги, який набрав 25 тис. очок після Вілта Чемберлена та Оскара Робертсона, які вийшли з 25 192 очок.

Крім цього, фотографія Джеррі Веста стала основою для створення емблеми Національної баскетбольної асоціації. 

  • У травні 2024 року після тривалої хвороби помер заслужений український спортивний журналіст Сергій Савелій. Йому було 68 років.
Теги:
Суспільство
Світ
баскетбол
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