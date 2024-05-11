У 68 років помер український спортивний журналіст Сергій Савелій

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

За словами рідних Сергія Савелія, останнім часом журналіст боровся із захворюванням. Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

Довідка. Сергій Савелій - український спортивний телекоментатор, заслужений журналіст України. Він понад 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 - у спортивній редакції.

Сергій Степанович висвітлював 10 Олімпіад з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Ігор - у 1994 році в Ліллегаммері. Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

У 2016 році був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь та гідність у спортивній журналістиці".