На зимових Паралімпійських іграх не буде росіян та білорусів

Про це повідомляє BBC.

Хоча МПК здійснює нагляд за Іграми, за проведення змагань із шести видів спорту в Мілані та Кортині-д’Ампеццо відповідають чотири окремі міжнародні федерації. Три з них вирішили зберегти заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі, що робить неможливою їхню кваліфікацію на Ігри.

Обидві країни були відсторонені від Паралімпійських змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Часткова заборона для нейтральних спортсменів була запроваджена у 2023 році, а минулого місяця МПК скасував призупинення членства, дозволивши параспортсменам виступати під власними прапорами.

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду, Міжнародний союз біатлону та Всесвітня федерація керлінгу не скасували свої заборони, тоді як Всесвітня федерація паралімпійського хокею вже визначила країни, які візьмуть участь у кваліфікаційному турнірі за два залишкові місця.

"Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної Асамблеї не зберігати часткові дискваліфікації Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують", - сказав президент МПК Ендрю Парсонс.

Він додав, що позиції федерацій роблять неможливою кваліфікацію спортсменів та команд із Росії та Білорусі на зимові Паралімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортині-д’Ампеццо.

Хоча Росія та Білорусь тепер можуть брати участь у змаганнях з паралімпійського хокею, на пізньому етапі кваліфікаційного циклу вже визначено шість команд, які змагатимуться у листопадовому кваліфікаційному турнірі.