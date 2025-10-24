Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Спорт На зимових Паралімпійських іграх не буде росіян та білорусів

На зимових Паралімпійських іграх не буде росіян та білорусів

Катерина Ганжа
24 жовтня, 2025 п'ятниця
12:33
Спорт зимові Паралімпійські ігри

Російські та білоруські спортсмени не змагатимуться на зимових Паралімпійських іграх 2026 року, незважаючи на те, що Міжнародний паралімпійський комітет зняв заборону на їхню участь

Зміст

Про це повідомляє BBC.

Хоча МПК здійснює нагляд за Іграми, за проведення змагань із шести видів спорту в Мілані та Кортині-д’Ампеццо відповідають чотири окремі міжнародні федерації. Три з них вирішили зберегти заборону на участь спортсменів із Росії та Білорусі, що робить неможливою їхню кваліфікацію на Ігри.

Обидві країни були відсторонені від Паралімпійських змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Часткова заборона для нейтральних спортсменів була запроваджена у 2023 році, а минулого місяця МПК скасував призупинення членства, дозволивши параспортсменам виступати під власними прапорами.

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду, Міжнародний союз біатлону та Всесвітня федерація керлінгу не скасували свої заборони, тоді як Всесвітня федерація паралімпійського хокею вже визначила країни, які візьмуть участь у кваліфікаційному турнірі за два залишкові місця.

"Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної Асамблеї не зберігати часткові дискваліфікації Національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують", - сказав президент МПК Ендрю Парсонс. 

Він додав, що позиції федерацій роблять неможливою кваліфікацію спортсменів та команд із Росії та Білорусі на зимові Паралімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортині-д’Ампеццо.

Хоча Росія та Білорусь тепер можуть брати участь у змаганнях з паралімпійського хокею, на пізньому етапі кваліфікаційного циклу вже визначено шість команд, які змагатимуться у листопадовому кваліфікаційному турнірі.

  • Раніше повідомлялося, що Італія має намір виступити з ініціативою всесвітнього перемир'я під час зимових Олімпійських ігор 2026 року. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
Білорусь
Паралімпіада
Читайте також:
Автор Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2025 четвер
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Автор Валерій Пекар
23 жовтня, 2025 четвер
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
Київ
+13.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.67
    Купівля 41.67
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 48.4
    Продаж 49.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
24 жовтня
13:43
Володимир Зеленський поруч із королем Великої Британії Карлом III після огляду почесної варти у Віндзорському замку
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку
13:35
Огляд
Шахтна пускова установка, Первомайськ, , березень 1994 року
Ціна довіри світовим гарантіям: 34 роки тому Україна обрала без’ядерний шлях
13:19
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Путін пообіцяв приголомшливу відповідь на спроби ударів вглиб РФ": у Кремлі звинуватили Україну в небажанні переговорів
13:19
Підозрюють у ґвалтуванні 12-річних учнів та зніманні порнографії: на Київщині судитимуть педагога одного з місцевих ліцеїв
13:12
мобілізація в Україні
У Києві після мобілізації помер чоловік: у ТЦК кажуть, що він вже служив. Що відомо про трагедію
13:04
Ексклюзив
опалення
Ми маємо бути готові навіть до відключення теплоносіїв у будинках, - ексміністр палива та енергетики Плачков
12:36
Оновлено
рф атакувала Харків КАБами
Росіяни атакували Харків КАБами: пошкождено цивільне підприємство, є постраждалі
12:34
Ексклюзив
пенсія
"За ці кошти купити нічого не можна": міністр соцполітики Улютін анонсував реформу пенсійної системи
12:21
Німеччина Україна
У Німеччині обговорюють обмеження на в'їзд молодих чоловіків з України
12:02
OPINION
Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
11:48
Дональд Трамп
Трамп обрав не найжорсткіший варіант санкцій проти Росії, - WSJ
11:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
Китай та Індія можуть скоротити імпорт російської нафти, а Стармер хоче посилити постачання зброї великої дальності для України. Акценти світових ЗМІ 24 жовтня
11:28
обстріл середмістя Херсону
Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 19 поранено
11:22
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 жовтня: долар продовжує дорожчати
11:12
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 24 жовтня
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіянам майже нереально у найближчій перспективі реалізувати плани щодо кордонів Донеччини, - військовий оглядач Пехньо
10:30
Служба безпеки України
Планував підпалити будівлю Інституту національної памʼяті: СБУ та Нацполіція у Києві затримали агента ФСБ
10:00
OPINION
Першопричину війни усуне тільки смерть Путіна
09:47
Ексклюзив
евакуація
Рідного дядька балерини Волочкової врятували від російських загарбників, - волонтер Маховський
09:40
"Рейдерство під прапором окупаційної влади": в Маріуполі росіяни виселяють людей з власних квартир
09:38
ППО ЗСУ
За ніч ППО знешкодила 72 зі 128 ворожих безпілотників
09:24
Катерина Райхе
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини Райхе
09:14
Анонс
Олександрія, УПЛ
УПЛ: результати й розклад матчів 10-го туру
08:49
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Стає дедалі небезпечнішою, і що буде далі - невідомо: депутат Довбня про трасу Краматорськ - Ізюм, яку вже прострілює ворог
08:34
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Окупанти формують штурмові роти з жінок на Покровському напрямку, - "Атеш"
08:31
бензин
Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
08:10
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Минулої доби на фронті зафіксували 120 боїв: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 39 штурмів
08:02
OPINION
Два Мінськи, два Стамбули, два Будапешти...
07:45
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами: на Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура, 19 населених пунктів опинилися без світла
06:54
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 910 військових, 34 артсистеми і 5 бронемашин
06:47
Німеччина уряд
Берлін прагне захистити німецький підрозділ "Роснефти" від санкцій США, - Reuters
05:53
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин заявив, що військові зв’язки між КНДР та РФ "розвиватимуться безперервно"
00:48
Лідери ЄС відклали рішення щодо використання російських активів для України
2025, четвер
23 жовтня
23:56
Оновлено
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" обіграв "Динамо" у Лізі конференцій
23:45
Посилення тиску на РФ, оборонна підтримка, енергетична стійкість: українська делегація провела низку зустрічей з лідерами країн ЄС
22:57
Дональд Трамп
Трамп не побачив з боку РФ достатнього інтересу для просування миру в Україні, - Білий дім
22:15
"Не вимагаємо НМТ чи інших іспитів": у Міносвіти назвали професії, до вступу на які намагаються підштовхнути абітурієнтів
22:09
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп зміг забрати у Путіна головний козир, - політолог Рейтерович
21:43
Армія+
В Армія+ додали функцію переведення між Нацгвардією та ЗСУ онлайн
21:40
Артем Бондаренко ( в центрі), "Шахтар" - "Легія"
"Шахтар"програв "Легії" у Лізі конференцій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV