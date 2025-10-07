Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026

Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026

Адріана Муллаянова
7 жовтня, 2025 вiвторок
19:10
Світ Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні

Італія має намір виступити з ініціативою всесвітнього перемир'я під час зимових Олімпійських ігор 2026 року

Зміст

Про це віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у вівторок, передає ANSA English.

"Ми повинні бути чемпіонами миру", - сказав Таяні під час 12-ї конференції Італія-Латинська Америка та Карибський басейн у Римі.

Окрім того, Рим підтримує план Дональда Трампа щодо Гази. 

"Рим і Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир’я для всіх війн — зокрема в Україні та на Близькому Сході, — заявив Антоніо Таяні.

  • 9 вересня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що мир в Україні не такий близький і, на його думку, до Різдва перемир'я не настане.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
20:01
OPINION
Про Новиє Атаґі, або Who will care for the carers
19:50
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 7 жовтня
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору
19:06
Огляд
Сектор Гази
Друга річниця нападу ХАМАС: трагедія, що змінила Ізраїль, Палестину та світ, але досі без відповідей про мир
19:04
Ексклюзив
Іван Тимочко
ЗСУ адаптовуються, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
19:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
18:48
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
18:08
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
18:00
OPINION
Арестович заколихує "ждунів"
17:56
Ґрета Тунберг
"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря
17:30
Огляд
дрон "Багнет"
Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км
17:27
Російська дезінформація
"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
16:57
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення, з них чверть на Покровському напрямку
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
16:32
погода, Львів
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
16:25
Військовий на Донеччині примушував двох підлеглих торгувати шаурмою та виконувати домашні роботи, - ДБР
16:11
Укроборонпром
Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами
16:05
OPINION
План Трампа для Гази: ХАМАС уникає прямої відповіді
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:55
Національна поліція України
"Викрадення чоловіка на блокпості в Києві": поліція каже, що водій перебував у розшуку та добровільно поїхав до ТЦК
15:47
У вересні українські дрони вразили 66,5 тис. ворожих цілей: Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем
15:44
Огляд
яйця
На кордоні з ЄС знищили кілька партій українських яєць, у яких були антибіотики. Експорт з цієї птахофабрики призупинений
15:14
Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:43
Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
14:03
OPINION
Про партію шантажистів у Євросоюзі
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
Більше новин
