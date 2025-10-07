Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026

Про це віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив у вівторок, передає ANSA English.

"Ми повинні бути чемпіонами миру", - сказав Таяні під час 12-ї конференції Італія-Латинська Америка та Карибський басейн у Римі.

Окрім того, Рим підтримує план Дональда Трампа щодо Гази.

"Рим і Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир’я для всіх війн — зокрема в Україні та на Близькому Сході, — заявив Антоніо Таяні.