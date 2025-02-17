"Не підготувався належним чином": Берінчик вперше прокоментував втрату титулу чемпіона світу

Про це він сказав у сторіс в Instagram 17 лютого.

Боксер розповів, що наразі повертається в Україну з Нью-Йорка.

"Що стосується поразки – не підготувався належним чином до такого суперника. Він був сильніший того вечора. Краще боксу тільки бокс, тому вперед до перемоги", – заявив Берінчик.

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Нью-Йорку відбувся титульний поєдинок у легкій вазі чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика (19–0, 9 КО) та претендента Кейшона Девіса (12–0, 8 КО) із США. За результатами бою, український боксер втратив пояс чемпіона WBO.



