Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді
Український боксер Владислав Сіренко переміг американця Брендона Кормака технічним нокаутом в четвертому раунді
Про це повідомляє LuckyPunch.
2 жовтня у Нешвіллі (США) в рейтинговому бою між Сіренком та Кормаком рефері зафіксував перемогу українського боксера технічним нокаутом в четвертому раунді.
Для 29-річного Владислава Сіренка цей виграш став 22-м в кар'єрі, важковаговик не зазнав жодної поразки.
Для українця цей поєдинок став третім після дворічної перерви, пов'язаної з травмою. У серпні він підписав контракт з промоутером ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі - Френком Ворреном.
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