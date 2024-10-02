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Головна Спорт Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді

Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді

Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2024 середа
14:36
Спорт Владислав Сіренко

Український боксер Владислав Сіренко переміг американця Брендона Кормака технічним нокаутом в четвертому раунді

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Про це повідомляє LuckyPunch

2 жовтня у Нешвіллі (США) в рейтинговому бою між Сіренком та Кормаком рефері зафіксував перемогу українського боксера технічним нокаутом в четвертому раунді. 

Для 29-річного Владислава Сіренка цей виграш став 22-м в кар'єрі, важковаговик не зазнав жодної поразки. 

Для українця цей поєдинок став третім після дворічної перерви, пов'язаної з травмою. У серпні він підписав контракт з промоутером ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі - Френком Ворреном.  


 
Теги:
Бокс
Тайсон Ф'юрі
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