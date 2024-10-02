Непереможний український важковаговик нокаутував американця в 4-му раунді

Про це повідомляє LuckyPunch.

2 жовтня у Нешвіллі (США) в рейтинговому бою між Сіренком та Кормаком рефері зафіксував перемогу українського боксера технічним нокаутом в четвертому раунді.

Для 29-річного Владислава Сіренка цей виграш став 22-м в кар'єрі, важковаговик не зазнав жодної поразки.

Для українця цей поєдинок став третім після дворічної перерви, пов'язаної з травмою. У серпні він підписав контракт з промоутером ексчемпіона світу в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі - Френком Ворреном.