"Новий рекорд в історії платформи": Роналду створив свій YouTube-канал

Про це повідомляє Sportarena.com.

Зазначається, що канал має назву "UR".

Як сказано в анотації, Роналду у рамках каналу обговорюватиме футбол, а також інші свої інтереси, зокрема сім’ю, здоров’я, харчування, підготовку, відновлення, освіту та бізнес. Також планується регулярне спілкування Роналду із запрошеними гостями.

"Я дуже радий втілити цей проєкт у життя. Він давно був у мене в голові, але нарешті у нас з’явилася можливість його реалізувати. Мені завжди подобалося спілкуватися з фанатами в соціальних мережах, а мій канал на YouTube надасть мені ще більшу платформу цього, і вони зможуть дізнатися більше про мене, мою родину і мої погляди на різні теми. Я також з нетерпінням чекаю на розмови з гостями, які, безсумнівно, здивують людей!" - сказав футболіст.

За перші півтори години після запуску канал отримав понад мільйон підписників - це новий рекорд в історії YouTube.