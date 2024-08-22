"Новий рекорд в історії платформи": Роналду створив свій YouTube-канал
Футболіст саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду запустив власний канал на YouTube. За півтори години на нього підписалися понад мільйон людей
Про це повідомляє Sportarena.com.
Зазначається, що канал має назву "UR".
Як сказано в анотації, Роналду у рамках каналу обговорюватиме футбол, а також інші свої інтереси, зокрема сім’ю, здоров’я, харчування, підготовку, відновлення, освіту та бізнес. Також планується регулярне спілкування Роналду із запрошеними гостями.
"Я дуже радий втілити цей проєкт у життя. Він давно був у мене в голові, але нарешті у нас з’явилася можливість його реалізувати. Мені завжди подобалося спілкуватися з фанатами в соціальних мережах, а мій канал на YouTube надасть мені ще більшу платформу цього, і вони зможуть дізнатися більше про мене, мою родину і мої погляди на різні теми. Я також з нетерпінням чекаю на розмови з гостями, які, безсумнівно, здивують людей!" - сказав футболіст.
За перші півтори години після запуску канал отримав понад мільйон підписників - це новий рекорд в історії YouTube.
- Напередодні Кріштіану Роналду забив перший гол у новому сезоні та допоміг "Аль-Насру" вийти до фіналу Суперкуба Саудівської Аравії.
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