Роналду вперше забив у новому сезоні та встановив чергове досягнення

Про це повідомляє "Аль-Наср" у мережі X.

Роналду в півфінальному матчі з "Аль-Таавоном" забив на 57-й хвилині. Також на його рахунку результативна передача на Аймана Ях'ю у першому таймі.

"Аль-Наср" переміг "Аль-Таавон" з рахунком 2:0 та вийшов до фіналу.

39-річний Кріштіану Роналду встановив чергове досягнення - португалець забив у 23-му сезоні поспіль.

Суперкубок Саудівської Аравії

14 серпня

Півфінал

"Аль-Таавон" - "Аль-Наср" 0:2

Голи: Ях'я, 8, Роналду, 57