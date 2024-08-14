Роналду вперше забив у новому сезоні та встановив чергове досягнення
Португальський футболіст Кріштіану Роналду забив перший гол у новому сезоні та допоміг "Аль-Насру" вийти до фіналу Суперкуба Саудівської Аравії
Про це повідомляє "Аль-Наср" у мережі X.
Роналду в півфінальному матчі з "Аль-Таавоном" забив на 57-й хвилині. Також на його рахунку результативна передача на Аймана Ях'ю у першому таймі.
"Аль-Наср" переміг "Аль-Таавон" з рахунком 2:0 та вийшов до фіналу.
39-річний Кріштіану Роналду встановив чергове досягнення - португалець забив у 23-му сезоні поспіль.
Суперкубок Саудівської Аравії
14 серпня
Півфінал
"Аль-Таавон" - "Аль-Наср" 0:2
Голи: Ях'я, 8, Роналду, 57
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