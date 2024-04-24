Оголошено імена володарів спортивного "Оскара"
Сербський тенісист Новак Джокович та іспанська футболістка Айтана Бонматі визнані найкращими спортсменами року на церемонії Laureus World Sports Awards
Про це повідомляє офіційний сайт премії, яку називають спортивним "Оскаром".
Спортсменом року став найкращий тенісист світу Новак Джокович. Найкращою спортсменкою визнали футболістку Айтану Бонматі.
У 2023 році 36-річний Новак Джокович виграв три титули найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open, Roland Garros та US Open і дійшов до фіналу Вімблдону. Він також переміг на підсумковому турнірі ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та завершив рік на першому місці світового рейтингу. Джокович тріумфував на Laureus World Sports Awards уп'яте та повторив досягнення іншого тенісистка - Роджера Федерера зі Швейцарії.
26-річна Айтана Бонматі у 2023 році разом з "Барселоною" виграла Лігу чемпіонів, у складі збірної Іспанії стала чемпіонкою світу та отримала "Золотий м'яч".
На нагороду в номінації спортсмен року з обмеженими фізичними можливостями претендував українець Данило Чуфаров – п’ятиразовий призер Паралімпійських ігор з плавання. Проте він у підсумку поступився першій ракетці світу в тенісі на візках нідерландці Діде де Грот.
Переможці Laureus World Sports Awards-2024:
Спортсмен року - Новак Джокович (Сербія), теніс
Спортсменка року - Айтана Бонматі (Іспанія), футбол
Прорив року - Джуд Беллінгем (Англія), футбол
Команда року - жіноча збірна Іспанії з футболу
Повернення року - Симона Байлз (США), спортивна гімнастика
Спортсмен року з обмеженими можливостями - Діде де Грот (Нідерланди), теніс
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