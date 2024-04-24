Оголошено імена володарів спортивного "Оскара"

Про це повідомляє офіційний сайт премії, яку називають спортивним "Оскаром".

Спортсменом року став найкращий тенісист світу Новак Джокович. Найкращою спортсменкою визнали футболістку Айтану Бонматі.

У 2023 році 36-річний Новак Джокович виграв три титули найпрестижнішої серії Grand Slam - Australian Open, Roland Garros та US Open і дійшов до фіналу Вімблдону. Він також переміг на підсумковому турнірі ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та завершив рік на першому місці світового рейтингу. Джокович тріумфував на Laureus World Sports Awards уп'яте та повторив досягнення іншого тенісистка - Роджера Федерера зі Швейцарії.

26-річна Айтана Бонматі у 2023 році разом з "Барселоною" виграла Лігу чемпіонів, у складі збірної Іспанії стала чемпіонкою світу та отримала "Золотий м'яч".

На нагороду в номінації спортсмен року з обмеженими фізичними можливостями претендував українець Данило Чуфаров – п’ятиразовий призер Паралімпійських ігор з плавання. Проте він у підсумку поступився першій ракетці світу в тенісі на візках нідерландці Діде де Грот.

Переможці Laureus World Sports Awards-2024:

Спортсмен року - Новак Джокович (Сербія), теніс

Спортсменка року - Айтана Бонматі (Іспанія), футбол

Прорив року - Джуд Беллінгем (Англія), футбол

Команда року - жіноча збірна Іспанії з футболу

Повернення року - Симона Байлз (США), спортивна гімнастика

Спортсмен року з обмеженими можливостями - Діде де Грот (Нідерланди), теніс