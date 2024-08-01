Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 1 серпня. Розклад
У четвер, 1 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 6 видах спорту
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Розклад змагань на 1 серпня
8:30 Легка атлетика. Спортивна ходьба, 20 км. Чоловіки. Ігор Главан
10:00. Кульова стрільба. Гвинтівка, 50 м. Фінал. Сергій Куліш
10:20 Легка атлетика. Спортивна ходьба, 20 км. Жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарчук, Олена Собчук
11:00 Дзюдо. Жінки, вагова категорія до 78 кг. Єлизавета Литвиненко
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12:14 Стрільба з лука. 1/32 фіналу. Вероніка Марченко
12:18 Плавання. 50 м вільним стилем. Заплив за вихід у півфінал. Владислав Бухов
17:00 Теніс. Парний розряд, чвертьфінал. Букса/Соррібес-Тормо (Іспанія) - Сестри Кіченок (Україна)
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
29 липня наша збірна завоювала першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею.
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