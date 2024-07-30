Олімпіада-2024: Жіноча збірна України поступилась Китаю у чвертьфіналі командного турніру фехтування на шпагах

Про це повідомляє Суспільне.

У вівторок, 30 липня, у Парижі о 14:30 відбувся чвертьфінал Олімпійських Ігор у командному турнірі з фехтування на шпазі.

Українські фехтувальниці поступилися Китаю із рахунком 41:45. Таким чином тепер Україна боротиметься на олімпійському турнірі за 5-8 місця.

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Збірну України презентували Джоан Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька та Влада Харькова.