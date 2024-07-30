Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 30 липня. Розклад

Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 30 липня. Розклад

Євген Козярін
30 липня, 2024 вiвторок
07:49
Спорт Олімпійська збірна України з футболу

У вівторок, 30 липня, на Олімпійських іграх у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 9 видах спорту. Зокрема гратиме футбольна збірна

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024

Розклад змагань на 30 липня

11:00. Настільний теніс. Жінки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу. Бернадетт Сьеч (Румунія) - Маргарита Песоцька (Україна).

12:00. Бадмінтон. Жінки. Одиночний розряд. Груповий етап. 2 тур. Тереза Швабікова (Чехія) - Поліна Бугрова (Україна).

12:00. Плавання. Чоловіки. 200 метрів батерфляй. Кваліфікація. Денис Кесіль.

14:18. Стрільба з лука. Чоловіки, 1/32 фіналу. Маркус Вінісіус Д'Алмейда (Бразилія) - Михайло Усач (Україна).

14.30. Фехтування. Жінки. Командні змагання. Шпага. 1/4 фіналу. Китай (Юй Сіхань, Тан Цзюньяо, Сунь Ївень, Суй Нуо) - Україна (Джоан Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька та Влада Харькова).

Читайте також: Україні на Олімпіаді-2024 прогнозують 13 медалей. Розповідаємо про шанси Магучіх, Харлан, Беленюка та ще 20 українців, які поїхали до Парижу за нагородами   

14:30. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Третій раунд. Марія Саккарі (Греція) - Марта Костюк (Україна).

16:00. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Третій раунд. Еліна Світоліна (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія).

16:00. Теніс. Жінки. Парний розряд. Другий раунд. Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Суперниці визначаться в матчі грекинь Деспіни Папаміхаїл та Марії Саккарі проти американок Даніель Коллінз і Дезері Кравчик.

17:30. Теніс. Жінки. Парний розряд. Другий раунд. Се Шувей/ Цао Цзяї (Тайвань) - Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна).

16:00. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиночка. Кваліфікація. Заїзд 1. Вікторія Ус.

18:10. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиночка. Кваліфікація. Заїзд 2. Вікторія Ус.

18:00 Футбол. Чоловіки. Група В. Третій тур. Україна - Аргентина.

21:32. Бокс. Чоловіки до 80 кг. 1/8 фіналу.  Олександр Хижняк (Україна) - Пилип Акілов (Угорщина).

Як на Олімпіаді-2024 виступає Україна

29 липня наша збірна здобула першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею.

Теги:
Футбол
Бокс
Збірна України
плавання
теніс
фехтування
Еліна Світоліна
Аргентина
Олімпіада-2024
настільний теніс
Марта Костюк
Олімпійська збірна України
Читайте також:
Олександр Сирський (ліворуч)
Автор Антін Борковський
28 липня, 2024 неділя
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
Акція Free Azov на Майдані Незалежності (28 липня 2024 року)
Автор
28 липня, 2024 неділя
Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених
окупанти Мелітополь
Автор Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
Донос за українськомовну гірлянду: у Запорізькій області колаборанти пожалілися у ФСБ на окупаційну владу Кирилівки
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.93
    Купівля 40.93
    Продаж 41.43
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 липня
08:31
Ізраїль, ЦАХАЛ
США намагаються запобігти повномасштабній війні між Ізраїлем та "Хезболлою", - Reuters
08:13
окупанти
Окупанти в Сєверодонецьку відправляють місцевих "на підвал" за фото та відеозйомку на вулицях, - Луганська ОВА
08:08
Оновлено
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
У Чорному морі чергують три ракетоносії РФ
08:06
OPINION
Віктор Андрусів
Про воєнні підсумки половини літа
07:44
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 25 танків, 46 артсистем і понад 1000 військових
07:38
Еммануель Макрон
Макрон закликав новопризначеного президента Ірану Пезешкіана не підтримувати війну РФ проти України
07:17
Курськ
У Курську вночі пролунали вибухи: влада заявляє про ракетну атаку
06:52
фейк
Від імені ГУР: росіяни спробували вкинути пропагандистську статтю про мобілізацію в Україні через одеські ЗМІ
06:32
інтернет відключення
Диверсії на Олімпіаді: у дев’яти департаментах Франції невідомі перерізали кабелі інтернету
06:19
ПВК Вагнера
Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті
05:55
Дональд Трамп
"Маю аргументи, щоб цього не робити": Трамп назвав причини для ймовірної відмови у дебатах з Гарріс
05:19
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Зробив сексистське зауваження в етері: олімпійського коментатора відсторонили від роботи
04:39
напад з ножем
У Британії підліток влаштував різанину у дитячій танцювальній школі: 2 загиблих, є поранені
03:44
Ілюстративне фото
Вибори Мадуро у Венесуелі: в кількох містах спалахнули протести через підозру у фальсифікації результатів
03:08
Угорщина
Угорщина спрощує умови в'їзду для громадян РФ та Білорусі, - ЗМІ
02:30
Оновлено
Херсон
Росіяни атакували Херсон та область: є постраждалі
01:50
Горбатий кит
Фонтанують, округлюють спину та показують хвіст: українські полярники розповіли про особливості поведінки горбатих китів біля поверхні води
01:18
Мавка
Українська "Мавка" вийде у прокат у Фінляндії
00:53
Оновлено
Пенні Пріцкер
До Києва прибула Пенні Пріцкер. Це її останній візит на посаді спецпредставниці США з питань відбудови України
00:50
фейк
"Україна має капітулювати, а більшість лідерів ЄС стрибають під барабанний дріб Брюсселя": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 29 липня
00:42
Пйорт Авен
Велика Британія конфіскувала майже $1 млн олігарха РФ Авена
00:30
Еліна Світоліна
Світоліна пройшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024
2024, понедiлок
29 липня
23:53
Інфографіка
Олімпіада-2024, Париж, Ейфелева вежа
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 3-го дня змагань
23:36
, біля Пішохідного мосту, обірвалася канатна дорога
Після трагедії на канатній дорозі у Києві правоохоронці перевіряють "Колесо огляду" на Подолі
23:30
МЗС України
Через загострення ситуації в Лівані МЗС порадило українцям утриматися від поїздок у цю країну
23:22
Оновлено
Ольга Харлан
"Присвячую тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія": Ольга Харлан про бронзу Олімпіади-2024
23:19
Оновлено
на фото: ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На трьох напрямках ворог атакує найбільше
23:04
Оновлено
Марта Костюк
Дві пари українських тенісисток вийшли в 1/8 Олімпіади
22:29
Олександр Усик
"Маємо підтримати його ще більше": Усик прокоментував поразку Ловчинського
22:16
Оновлено
Ніколас Мадуро
Вибори Мадуро у Венесуелі: Панама призупиняє дипвідносини, частина регіону ставить під сумніви результати
21:46
"Вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій": Сили оборони вдарили по тягових електропідстанціях у Курській області РФ
21:32
OPINION
Віталій Портников
Польсько-угорська війна
21:32
Ексклюзив
У європейській частині росіянам немає де надійно сховати авіацію, - експерт Романенко
21:26
Олег Верняєв
Україна стала п'ятою у командному багатоборстві зі спортивної гімнастики серед чоловіків на Олімпіаді
21:26
Олександр Усик
"Можемо кіпішнути": Усик заявив про потребу реформ у спорті та висловив готовність бути її драйвером
20:33
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан програла у півфіналі Олімпіади-2024
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про "чіткі завдання урядовцям" у питаннях енергетики та їхню персональну відповідальність
20:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україна розгортає власні можливості у далекобійному протистоянні з РФ. Колонка Сергія Згурця
20:19
Ексклюзив
Гроші
Податок на оборот призведе до інфляції і, ймовірно, до гіперінфляції, - віцепрезидент світової організації бізнесу ICC Ukraine Олексієнко
20:07
OPINION
Ольга Айвазовська
Роль Росії в Африці перебільшена. Тут панує Китай
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV