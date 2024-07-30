Олімпіада-2024: хто з українців виступатиме 30 липня. Розклад

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 30 липня

11:00. Настільний теніс. Жінки. Одиночний розряд. 1/16 фіналу. Бернадетт Сьеч (Румунія) - Маргарита Песоцька (Україна).

12:00. Бадмінтон. Жінки. Одиночний розряд. Груповий етап. 2 тур. Тереза Швабікова (Чехія) - Поліна Бугрова (Україна).

12:00. Плавання. Чоловіки. 200 метрів батерфляй. Кваліфікація. Денис Кесіль.

14:18. Стрільба з лука. Чоловіки, 1/32 фіналу. Маркус Вінісіус Д'Алмейда (Бразилія) - Михайло Усач (Україна).

14.30. Фехтування. Жінки. Командні змагання. Шпага. 1/4 фіналу. Китай (Юй Сіхань, Тан Цзюньяо, Сунь Ївень, Суй Нуо) - Україна (Джоан Фейбі Бежура, Дар'я Варфоломеєва, Олена Кривицька та Влада Харькова).

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14:30. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Третій раунд. Марія Саккарі (Греція) - Марта Костюк (Україна).

16:00. Теніс. Жінки. Одиночний розряд. Третій раунд. Еліна Світоліна (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія).

16:00. Теніс. Жінки. Парний розряд. Другий раунд. Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Суперниці визначаться в матчі грекинь Деспіни Папаміхаїл та Марії Саккарі проти американок Даніель Коллінз і Дезері Кравчик.

17:30. Теніс. Жінки. Парний розряд. Другий раунд. Се Шувей/ Цао Цзяї (Тайвань) - Марта Костюк/Даяна Ястремська (Україна).

16:00. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиночка. Кваліфікація. Заїзд 1. Вікторія Ус.

18:10. Веслувальний слалом. Жінки. Каное-одиночка. Кваліфікація. Заїзд 2. Вікторія Ус.

18:00 Футбол. Чоловіки. Група В. Третій тур. Україна - Аргентина.

21:32. Бокс. Чоловіки до 80 кг. 1/8 фіналу. Олександр Хижняк (Україна) - Пилип Акілов (Угорщина).

Як на Олімпіаді-2024 виступає Україна

29 липня наша збірна здобула першу медаль на іграх. Ольга Харлан здобула бронзу в фехтуванні шаблею.