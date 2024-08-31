Паралімпіада-2024: українець Єгор Дементьєв здобув срібло у велотреку

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На Паралімпіаді-2024 український спортсмен подолав кваліфікацію та фінішував другим із результатом 4:17.785. Француз Доріан Фулон побив світовий рекорд, показавши час 4:13.934 хвилини.

У фіналі Дементьєв майже всю дистанцію йшов другим. Наприкінці гонки українець скоротив відставання, але не зміг здобути перше місце.

Зазначимо, що для Єгора Дементьєва Паралімпіада-2024 стала четвертою у кар'єрі. Українець дебютував у Лондоні-2012, де став дворазовим чемпіоном у шосейній гонці та гонці з роздільним стартом, а у Ріо-2016 захистив "золото" індивідуальної гонки з роздільним стартом.

Паралімпіада-2024

Індивідуальний персьют (4000 м, клас C5)

1. Доріан Фулон (Франція) - 4:16.169 хвилини

2. Єгор Дементьєв (Україна) - 4:17.785

3. Елуан Гардон (США) - 4:18.880

Для України це перша медаль у велотреку на Паралімпійських іграх-2024.

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули золото, 7 срібних та 4 бронзових нагороди. Наша збірна посідає 14-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12)