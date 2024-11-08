"Побачили тільки тінь": Ф'юрі дав пораду Вайлдеру щодо майбутнього в боксі

Про це Ф'юрі заявив у інтерв'ю каналу Pound 4 Pound в You Tube.

За його словами, Вайлдеру не варто продовжувати кар'єру після чотирьох поразок у п'яти останніх поєдинках.

"Я вважав би за краще побачити старого бідного Вайлдера на пенсії. Щиро кажучи,

він програв мені тричі. Ми відібрали один в одного по кілька років кар'єри та життя. І ця війна закінчилася в 11-му раунді третього бою нокаутом. А така поразка забирає дуже багато. Після таких поразок відновитись майже нереально. Ми на двох організували 10 нокдаунів. Таке не минає безслідно", - сказав Ф'юрі, який завдав Вайлдеру двох поразок та один бій звів унічию.

Також колишньому чемпіону світу в надважкій вазі зі США поразок завдали новозеландець Джозеф Паркер у грудні 2023-го та китаєць Чжан Чжилей у червні цього року.