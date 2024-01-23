Помер олімпійський чемпіон Анатолій Поливода

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Анатолій Поливода помер 22 січня у віці 76 років.

Він народився 29 травня 1947 року в Єнакієвому, де почав займатись баскетболом. Виступав за донецький "Авангард" та київський "Будівельник", з яким двічі ставав віцечемпіоном СРСР та два рази вигравав бронзу.

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У 1967 році став чемпіоном світу та тричі вигравав у складі збірної СРСР чемпіонат Європи. У 1972 році став з нею олімпійським чемпіоном.

Завершив кар'єру у віці 26 років через вроджений синдром WPW - синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта. Після цього Анатолій Поливода здобув вищу освіту та працював у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрі фізичного виховання.