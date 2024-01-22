Помер найкращий бомбардир збірної Італії з футболу Луїджі Ріва

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у мережі X.

У 79-річного Луїджі Ріви стався серцевий напад. Чоловіка було доправлено до лікарні, де медики констатували смерть.

Луїджі Ріва зіграв за збірну Італії 42 матчі та забив 35 голів. Він є найрезультативнішим гравцем в історії національної команди.

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У складі збірної Італії форвард став чемпіоном Європи-1968 та віцечемпіоном світу-1970. На клубному рівні Ріва виступав за "Леньяно" та "Кальярі", з яким виграв чемпіонат Італії. Тричі ставав найкращим бомбардиром Серії A.