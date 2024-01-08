Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер

Про це повідомляє DPA.

Бекенбауер помер 8 січня 2024 року. Він вважався одним із найкращих захисників в історії футболу. Німець є єдиним оборонцем, який двічі отримував "Золотий м'яч" - найпрестижнішу індивідуальну нагороду світового футболу – у 1974 та 1976 роках.

Більшу частину кар'єри Бекенбауер відіграв за "Баварію". Разом з мюнхенцями він став триразовим володарем Кубка чемпіонів. також виступав за "Гамбург" та "Космос" зі США.

У складі збірної Німеччини Бекенбауер став чемпіоном світу у 1974 році та виграв чемпіонат Європи-1972.

Після завершення ігрової кар'єри Франц Бекенбауер став успішним тренером та привів збірну Німеччини до перемоги на чемпіонаті світу-1990. Працював президентом та був головним тренером мюнхенського клубу.