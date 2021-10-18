Спорт поза політикою, в мене немає негативу до Росії, там мої друзі, - вихованець "Динамо" зробив неоднозначну заяву
Вихованець київського "Динамо" Олег Міщенко заявив, що має нейтральне ставлення до Росії, адже спорт є поза політикою
Про це Міщенко сказав в інтерв'ю для Fanday.
Олег Міщенко назвав війну з Росією "політичною ситуацією". Футболіст певен, що спорт поза політикою.
"У мене немає ні негативу, ні позитиву. У мене там друзі. А сама країна - мені не цікаво говорити про неї, якщо чесно. У кожної нації є адекватні люди, а є неадекватні. Зараз йдуть військові дії з Росією, тому говорити щось добре чи погане я не буду. Це політична ситуація, і туди я лізти точно не хочу. Я вважаю, що спорт поза політикою на 100%", - заявив Міщенко.
Олег Міщенко є вихованцем київського "Динамо". Також грав за донецький "Металург", полтавську "Ворсклу", "Маріуполь" і російський "Амкар".
У російський клуб Міщенко перейшов вже під час війни з Росією, у 2016 році. Форвард зізнався, що не шкодує про це, адже заробляв $30 тис. у місяць.
- 17 жовтня стало відомо, що екснардеп-втікач Олександр Онищенко змінив громадянство та виступає за Росію на міжнародних змаганнях з кінного спорту.
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