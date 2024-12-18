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Промоутер відповів, за якої умови відбудеться третій бій Усик - Фʼюрі

Влад Дідусь
18 грудня, 2024 середа
22:04
Спорт Олександр Усик

Промоутер Френк Воррен повідомив, що існує ймовірність третього бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фʼюрі

Зміст

Про це повідомляє Boxing News.

За словами промоутера, Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі домовилися про трилогію у випадку перемоги британця.

"Це в контракті. Що б не сталося, це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав Френк Воррен.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик – Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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