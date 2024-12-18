Промоутер відповів, за якої умови відбудеться третій бій Усик - Фʼюрі

Про це повідомляє Boxing News.

За словами промоутера, Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі домовилися про трилогію у випадку перемоги британця.

"Це в контракті. Що б не сталося, це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав Френк Воррен.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.