Промоутер відповів, за якої умови відбудеться третій бій Усик - Фʼюрі
Промоутер Френк Воррен повідомив, що існує ймовірність третього бою між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фʼюрі
Про це повідомляє Boxing News.
За словами промоутера, Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі домовилися про трилогію у випадку перемоги британця.
"Це в контракті. Що б не сталося, це буде так, якщо Тайсон переможе. За умови, що ніхто не піде на пенсію", – сказав Френк Воррен.
Протистояння Усика та Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик – Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo
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