Російський боєць MMA заявив, що хоче воювати за Україну

Про це повідомляє "Трибуна".

"Якщо спортивну кар’єру доведеться завершувати, є думки записати в американські морські котики. У США вже готуються до ІІІ Світової війни. Цьому сприяють лозунги на рекламних плакатах: "Вступай в американську армію зараз, тобі все одно доведеться навчитися воювати". Американцям уже зрозуміло, що з теперішнім режимом РФ по-іншому не можна. Але знову-таки, для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотів би захищати Україну вже як американський доброволець. У складі американських морських котиків", - запевнив Олексій Кісер.

За словами Кісера, у лютому 2022 року він здав російський паспорт в американське посольство в Індонезії.

"Мій кейс розглядали 10 місяців (!). У підсумку в жовтні 2022 року я отримав американську візу, але майже весь перший рік повномасштабної війни не міг нікуди виїхати. Та й брати в Україні попереджали, що з російським паспортом небезпечно приїжджати, адже реакція українських прикордонників, які побачать мій російський паспорт, може бути неоднозначною. На річницю війни, 24 лютого 2023 року я написав емоційний пост у підтримку моєї історичної Батьківщини. Що моє серце завжди з Україною та її народом", - каже Олексій Кісер.

Зараз боєць MMA перебуває у США, у нього політичний притулок. До батьків Кісера в Оренбурзі неодноразово приходили місцеві правоохоронці-путіністи та проводили обшуки.