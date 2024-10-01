Сили оборони на фронті ліквідували тренера однієї із регіональних збірних РФ з карате
На війні проти України ліквідовано головного тренера збірної Кемеровської області з карате Олексія Ходикіна
Про це повідомила Федерація карате Росії.
Олексій Ходикін воював проти України у складі російських окупаційних військ. Сили оборони ліквідували терориста, коли той виконував "бойове завдання".
Ходикін очолював Федерацію карате Новокузнецька, був головним тренером збірної команди Кемеровської області.
- Минулого тижня очільниця Федерації лижних гонок РФ Олена Вяльбе виступила з погрозами через рішення Міжнародної федерації продовжити відсторонення росіян.
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