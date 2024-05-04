Суд Непалу обмежив кількість дозволів на сходження на Еверест та інші вершини

Про це повідомляє France24.

Вердикт винесено наприкінці квітня, але короткий виклад було опубліковано лише цього тижня.

"Суд розпорядився обмежити кількість альпіністів, а також вжив заходів щодо утилізації відходів і збереження навколишнього середовища гори", — сказав адвокат Діпак Бікрам Мішра, який подав петицію з вимогою скоротити видачу дозволів.

Рішення суду каже, що пропускну здатність гір "необхідно поважати" та має бути визначена відповідна максимальна кількість дозволів.

Зараз Непал надає дозволи всім, хто подає заявку та готовий заплатити $11 тис., щоб піднятися на Еверест, найвищу вершину світу висотою 8850 метрів над рівнем моря. Минулого року країна видала 478 дозволів на Еверест, що є рекордним показником.

"Ми надто сильно тиснемо на гору, і нам потрібно дати їй перепочинок", — сказав Мішра.

Рішення суду також передбачає дозвіл використання гелікоптерів лише для екстрено-рятувальних робіт. Останніми роками гелікоптери часто використовувалися для транспортування команд альпіністів до базових таборів і через небезпечну місцевість.

Президент Непальської альпіністської асоціації Німа Нуру Шерпа сказав, що такі рішення потрібно приймати після належного вивчення та консультацій із зацікавленими сторонами.

"Зараз незрозуміло, як це вплине на галузь. Ми не знаємо, на якій основі будуть встановлені обмеження і як це буде розподілено між операторами експедицій. Натомість ми повинні зосередитися на тому, як ми можемо зробити гори безпечнішими", — сказав Шерпа.