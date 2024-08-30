У ДТП разом з братом загинув гравець збірної США з хокею Годро

Про це повідомляє ESPN, інформацію підтвердила пресслужба "Коламбус Блю Джекетс".

Смертельна ДТП сталась у штаті Нью-Джерсі. Хокеїст Джонні Годро та його брат Меттью катались на велосипедах, коли у них врізалася автівка. Як повідомляють, водій авто був у стані алкогольного сп'яніння.

"Коламбус Блю Джекетс" шокований і спустошений цією трагедією. Джонні був не тільки чудовим хокеїстом, але, що більш важливо, люблячим чоловіком, батьком, сином, братом і другом. Ми висловлюємо наші щирі співчуття його дружині Мередіт, його дітям Ноа та Джонні, його батькам, родині та друзям із приводу втрати Джонні та Меттью", - відреагували у клубі.

Джонні Годро виступав за "Коламбус" з 2022 року, після чого був визнаний найкращим форвардом команди. На рахунку хокеїста більше ніж 10 сезонів у НХЛ, захищав кольори збірної США.

Метью Годро також займався хокеєм. Грав у Бостонському коледжі та за різні команди нижчих ліг.