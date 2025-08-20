У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона

Про це Лапін заявив у коментарі SecondsOut .

За його словами, наступний поєдинок абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі проведе з обов'язковим претендентом на титул WBO Джозефом Паркером.

"У нас є пояс WBO, його перший чемпіонський пояс. У нас є правила. Нам потрібно поговорити з його командою, наступним суперником буде Паркер. Чи відбудеться цей бій в Саудівській Аравії? Побачимо, де ми його проведемо", - сказав Лапін.

Що передувало

24 липня WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера та дала йому 30 днів, аби домовитися з новозеландцем. В іншому випадку українця позбавлять пояса і він втратить звання абсолютного чемпіона світу. Сам Усик попросив WBO відтермінувати дедлайн через травму спини. Наразі організація ще не ухвалила рішення.

38-річний Усик вдруге здобув усі чотири титули дивізіону - WBO, WBA, WBC та IBF - 19 липня, коли нокаутував у Лондоні британця Даніеля Дюбуа. 33-річний Паркер володів титулом WBO у 2016-2018 роках, доки не програв Ентоні Джошуа з Великої Британії.