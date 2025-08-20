English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона

У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона

Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
21:43
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін заявив, що наступним суперником українського боксера стане новозеландець Джозеф Паркер

Зміст

Про це Лапін заявив у коментарі SecondsOut

За його словами, наступний поєдинок абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі проведе з обов'язковим претендентом на титул WBO Джозефом Паркером. 

"У нас є пояс WBO, його перший чемпіонський пояс. У нас є правила. Нам потрібно поговорити з його командою, наступним суперником буде Паркер. Чи відбудеться цей бій в Саудівській Аравії? Побачимо, де ми його проведемо", - сказав Лапін. 

Що передувало 

24 липня WBO зобов'язала Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера та дала йому 30 днів, аби домовитися з новозеландцем. В іншому випадку українця позбавлять пояса і він втратить звання абсолютного чемпіона світу. Сам Усик попросив WBO відтермінувати дедлайн через травму спини. Наразі організація ще не ухвалила  рішення.  

38-річний Усик вдруге здобув усі чотири титули дивізіону - WBO, WBA, WBC та IBF - 19 липня, коли нокаутував у Лондоні британця Даніеля Дюбуа. 33-річний Паркер володів титулом WBO у 2016-2018 роках, доки не програв Ентоні Джошуа з Великої Британії.  

