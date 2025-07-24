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Головна Спорт WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн

WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн

Влад Дідусь
24 липня, 2025 четвер
16:43
Спорт Олександр Усик з чемпіонськими поясами

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав нового суперника, який претендує на пояс WBO

Зміст

Про це повідомляє пресслужба WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"WBO офіційно розпочала переговори щодо обов'язкового бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером", - йдеться у заяві.

Обидві сторони мають 30 днів, щоб досягти угоди, інакше український боксер повинен зробити пояс WBO вакантним.

Якщо Усик відмовиться битись з Паркером, то вдруге втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

  • 19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
  • Після бою Усик прямо на ринзі запитав у публіки імʼя свого наступного суперника. Серед претендентів і був Джозеф Паркер.
Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
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