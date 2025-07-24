WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав нового суперника, який претендує на пояс WBO
Про це повідомляє пресслужба WBO (Всесвітньої боксерської організації).
"WBO офіційно розпочала переговори щодо обов'язкового бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером", - йдеться у заяві.
Обидві сторони мають 30 днів, щоб досягти угоди, інакше український боксер повинен зробити пояс WBO вакантним.
Якщо Усик відмовиться битись з Паркером, то вдруге втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.
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