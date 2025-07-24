WBO призначила Усику наступного суперника і встановила ультимативний дедлайн

Про це повідомляє пресслужба WBO (Всесвітньої боксерської організації).

"WBO офіційно розпочала переговори щодо обов'язкового бою за титул чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Джозефом Паркером", - йдеться у заяві.

Обидві сторони мають 30 днів, щоб досягти угоди, інакше український боксер повинен зробити пояс WBO вакантним.

Якщо Усик відмовиться битись з Паркером, то вдруге втратить звання абсолютного чемпіона світу з боксу.