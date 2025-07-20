Усик розповів, хто може стати його наступним суперником
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик запитав у стадіону "Вемблі" щодо того, хто міг би бути його наступним суперником
Про це повідомляє Тribuna.
Усик завернувся до вболівальників на стадіоні "Вемблі".
"Можливо, це Тайсон Ф'юрі? Можливо, Джозеф Паркер? Можливо, Дерек Чісора? Я поки не знаю. Не можу сказати. Я хочу додому", — сказав Усик.
За словами боксера, 38 років – це "молодий хлопець" й він вважає це лише початком.
Усик подякував Ісусу, Діві Марії, команді і людям на стадіоні "Вемблі". Спортсмен присвятив перемогу людям уього світу.
На запитання чого ще Усик може досягти в кар'єрі, він відповів: "нічого".
"Досить. Далі я хочу відпочити. Дерек тут. Я хочу назад додому до сім'ї, дружити та дітей. Хочу відпочити 2-3 місяці, – сказав Усик.
На пресконференції Усик відповів на питання щодо можливого бою з ютубером Джейком Полом: "Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливішим".
- 19 липня в Лондоні український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
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