Усик розповів, хто може стати його наступним суперником

Про це повідомляє Тribuna.

Усик завернувся до вболівальників на стадіоні "Вемблі".

"Можливо, це Тайсон Ф'юрі? Можливо, Джозеф Паркер? Можливо, Дерек Чісора? Я поки не знаю. Не можу сказати. Я хочу додому", — сказав Усик.

За словами боксера, 38 років – це "молодий хлопець" й він вважає це лише початком.

Усик подякував Ісусу, Діві Марії, команді і людям на стадіоні "Вемблі". Спортсмен присвятив перемогу людям уього світу.

На запитання чого ще Усик може досягти в кар'єрі, він відповів: "нічого".

"Досить. Далі я хочу відпочити. Дерек тут. Я хочу назад додому до сім'ї, дружити та дітей. Хочу відпочити 2-3 місяці, – сказав Усик.

На пресконференції Усик відповів на питання щодо можливого бою з ютубером Джейком Полом: "Так, це можливо, але треба трошки попрацювати над цим, щоб це було ще можливішим".