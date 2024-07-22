УЄФА офіційно виключив "Дніпро-1" зі списку учасників Ліги конференції

Про це йдеться на офіційній сторінці європейської конфедерації футболу.

Після проведення жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де пара дніпрян дістала у суперники переможця протистояння "Зімбру" — "Арарат-Арменія" в УЄФА прийняли відповідне рішення.

В УЄФА вирішили покарати "Дніпро-1" технічною поразкою 0:3 за відмову від організації першого поєдинку проти "Академії Пушкаш", що мав відбутися у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Аналогічне покарання дніпровський клуб отримав і за те, що відмовився проводити матч-відповідь проти угорської команди.

Рішення УЄФА означає, що "Академія Пушкаш" пройшла автоматично до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Натомість Україна залишилася без одного представника в єврокубках, а в Лізі конференцій буде представлена лише "Поліссям".

Виключення "Дніпра-1" зі списку учасників Ліги конференцій відбулося після зняття клубу з УПЛ. Виконком УАФ вже проголосував за формат заміни дніпрян — буде проведено мінітурнір з чотирьох команд ("Миная", "Металіста 1925", "Лівого Берега" та "Епіцентру".