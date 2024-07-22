УЄФА офіційно виключив "Дніпро-1" зі списку учасників Ліги конференції
УЄФА покарало "Дніпро-1" технічною поразкою 0:3 за відмову від організації першого поєдинку проти "Академії Пушкаш"та офіційно виключив клуб зі списку учасників кваліфікації Ліги конференції
Про це йдеться на офіційній сторінці європейської конфедерації футболу.
Після проведення жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де пара дніпрян дістала у суперники переможця протистояння "Зімбру" — "Арарат-Арменія" в УЄФА прийняли відповідне рішення.
В УЄФА вирішили покарати "Дніпро-1" технічною поразкою 0:3 за відмову від організації першого поєдинку проти "Академії Пушкаш", що мав відбутися у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Аналогічне покарання дніпровський клуб отримав і за те, що відмовився проводити матч-відповідь проти угорської команди.
Рішення УЄФА означає, що "Академія Пушкаш" пройшла автоматично до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Натомість Україна залишилася без одного представника в єврокубках, а в Лізі конференцій буде представлена лише "Поліссям".
Виключення "Дніпра-1" зі списку учасників Ліги конференцій відбулося після зняття клубу з УПЛ. Виконком УАФ вже проголосував за формат заміни дніпрян — буде проведено мінітурнір з чотирьох команд ("Миная", "Металіста 1925", "Лівого Берега" та "Епіцентру".
- Нагадаємо, що 19 липня футбольний клуб "Дніпро-1" виключили зі складу учасників Української Прем'єр-ліги.
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