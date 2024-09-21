Україна перемогла Афганістан і вийшла в 1/8 фіналу ЧС з футзалу
У суботу, 21 вересня, збірна України з футзалу вдало зіграла завершальний матч групового етапу ЧС-2024
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Матч Україна - Афганістан закінчився впевненою перемогою нашої збірної з рахунком 4:1. Голами відзначились наші футзалісти Євгеній Жук, Данило Абакшин, Михайло Зварич та Ігор Корсун.
Завдяки цій перемозі Україна вийшла в 1/8 фіналу з 2-го місця. В іншому матчі групи С збірна Аргентини перемогла Анголу з рахунком 9:5.
В 1/8 фіналу збірна України зіграє проти команди Нідерландів, яка посіла друге місце в групі А. Матч відбудеться 24 вересня, початок о 18:00.
ЧС з футзалу
3-й тур
21 вересня
Україна - Афганістан 4:1
- Напередодні наша збірна поступилась Аргентині, але перемогла Анголу.
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