Україна перемогла Афганістан і вийшла в 1/8 фіналу ЧС з футзалу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Матч Україна - Афганістан закінчився впевненою перемогою нашої збірної з рахунком 4:1. Голами відзначились наші футзалісти Євгеній Жук, Данило Абакшин, Михайло Зварич та Ігор Корсун.

Завдяки цій перемозі Україна вийшла в 1/8 фіналу з 2-го місця. В іншому матчі групи С збірна Аргентини перемогла Анголу з рахунком 9:5.

В 1/8 фіналу збірна України зіграє проти команди Нідерландів, яка посіла друге місце в групі А. Матч відбудеться 24 вересня, початок о 18:00.

ЧС з футзалу

3-й тур

21 вересня

Україна - Афганістан 4:1