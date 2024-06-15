Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фінал чотирьох Золотої Євроліги проходить зараз у хорватському Осієку. Півфінальний матч закінчився впевненою перемогою України над Чехією - 3:0 (26:24, 25:16, 25:19). Цікаво, що раніше, у третьому турі, українці програли чехам (1:3).

Інший півфінальний поєдинок, де зустрічались Хорватія та Естонія, закінчився виграшем господарів - 3:2.

Фінал і матч за третє місце пройдуть 16 червня.

Золота Євроліга (волейбол)

Півфінал

15 червня

Україна – Чехія – 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)