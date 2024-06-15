Україна вийшла у фінал Золотої Євроліги з волейболу
У суботу, 15 червня, чоловіча збірна України з волейболу перемогла Чехію у півфіналі Золотої Євроліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фінал чотирьох Золотої Євроліги проходить зараз у хорватському Осієку. Півфінальний матч закінчився впевненою перемогою України над Чехією - 3:0 (26:24, 25:16, 25:19). Цікаво, що раніше, у третьому турі, українці програли чехам (1:3).
Інший півфінальний поєдинок, де зустрічались Хорватія та Естонія, закінчився виграшем господарів - 3:2.
Фінал і матч за третє місце пройдуть 16 червня.
Золота Євроліга (волейбол)
Півфінал
15 червня
Україна – Чехія – 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)
- 2 травня стало відомо, що 6 волейболістів збірної України відмовилися приїхати на тренувальний збір команди перед початком нового сезону в Золотій Євролізі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе