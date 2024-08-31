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Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 у плаванні на спині

Юлія Лаврук
31 серпня, 2024 субота
19:29
Спорт Анна Стеценко

На Паралімпіаді-2024 українські спортсмени Ярослав Денисенко та Анна Стеценко принесли Україні ще дві медалі - бронзову та срібну - у запливі на 100 метрів на спині в класі S12

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Про здобутки Ярослава Денисенка та Анни Стеценко повідомило Суспільне Спорт.

Денисенко, який приніс Україні 13-ту медаль Паралімпіади-2024, після першого басейну посідав третє місце, яке й зберіг до фінішу. Дистанцію український спортсмен подолав за 1:01.52 хвилини.

Перше місце з новим світовим рекордом у класі здобув британець Стівен Клегг, а срібну медаль забрав азербайджанець Раман Салей.

Крім того, Анна Стеценко стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 на дистанції 100 м на спині у класі S12. Зазначають, що це її сьома нагорода на рівні Паралімпійських ігор.

На Паралімпіаді-2024 українка розпочала виступи з кваліфікації на 100-метрівці на спині та фінішувала першою у своїй кваліфікаційній групі, а у загальному заліку посіла другу сходинку з часом 1:11.20 хвилин. 

У фіналі Стеценко змогла покращити свій результат на 1.77 секунди, але поступилась першим місцем представниці Бразилії Марії Кароліні Гомес Сантьяго, яка встановила новий рекорд Америки.

Паралімпіада-2024

Плавання (100 м на спині, клас S12)

1. Стівен Клегг (Велика Британія) - 59.02 хвилин

2. Раман Салей (Азербайджан) 1:00.67

3. Ярослав Денисенко (Україна) 1:01.52

Плавання (100 м, спина, жінки, клас S12)

1. Марія Кароліна Гомес Сантьяго (Бразилія) - 1:08.23 хвилини

2. Анна Стеценко (Україна) - 1:09.43

3. Марія Дельгадо Надал (Іспанія) - 1:11.33

Загалом на Паралімпійських іграх-2024 Україна здобула 14 медалей.

Як виступає Україна

На Іграх у Парижі українські паралімпійці здобули золото, 8 срібних та 5 бронзових нагород. Наша збірна посідає 15-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5)

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 метрів, на спині, клас S12)

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 метрів, на спині, клас S12).

Теги:
Україна
Паралімпіада
плавання
паралімпійська збірна
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