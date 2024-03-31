Українець Богачук переміг Мендосу в бою за чемпіонський титул WBC

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У ніч з 30 на 31 березня Сергій Богачук переміг американця Браяна Мендосу у бою за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у другій середній вазі (до 69,9 кг).

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Рішення судів: 118-110 та двічі по 117-111 на користь Богачука. Це 24 перемога в кар'єрі українця і перша не нокаутом.

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Як у Богачука зірвався бій за повноцінний титул WBO

Сергій Богачук в цей день мав зустрітися у бою за вакантний титул чемпіона світу в першій середній вазі за версією WBC зі Себастьяном Фундорою. Проте американець за два тижні до бою відмовився вийти на ринг проти українця. Натомість він у рамках того ж шоу відбоксує проти австралійця російського походження Тіма Цзю за титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

У бою проти сина ексчемпіона світу з РФ Костянтина Цзю, боксер зі США замінить свого співвітчизника Кіта Турмана, який травмувався 17 березня на тренуванні. Натомість Богачуку організатори вечора боксу влаштують бій за титул тимчасового чемпіона WBC проти Мендоси.

Цзю, Фундора та Мендоса співпрацюють з однією й тою ж промоутерською компанією - PBC.

До сьогодні 28-річний Богачук виграв на професійному ринзі 23 бої, в усіх поєдинках він переміг нокаутом. Єдиної поразки українцю у 2021 році завдав Брендона Адамс зі США.