Український бігун Цвєтов виграв "золото" на Паралімпіаді-2024, випередивши двох "нейтральних" росіян

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

У фінальному забігу, куди Цвєтов відібрався автоматично, українець став чемпіоном, випередивши двох "нейтральних" представників, пробігши дистанцію за 11.43 секунди — його особистий рекорд. Ще один українець, Іван Тетюхін, дебютував на Паралімпіаді в Парижі посівши шосте місце з часом 12.07 секунди.

Результати Паралімпіади-2024 з бігу на 100 метрів (клас T23):

Ігор Цвєтов (Україна) — 11.43 секунди

Артем Калашян — 11.70 секунди

Дмітрій Сафронов — 11.79 секунди

"На даний момент ей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна – тільки перемога, тільки вперед. Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим — терпіння та перемоги", — розповів Цвєтов у коментарі Суспільне Спорт після фінішу.

Він також висловився щодо "нейтральних" бігунів: "Нехай вони будуть собі, вони знають, де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні знаходитися. Ми сильні, непереможні і будемо працювати тільки заради перемоги".

Цвєтов вже є 2-разовим паралімпійським чемпіоном Ріо-2016 у забігах на 100 та 200 метрів. У Токіо український бігун зупинився за крок від золотої нагороди — фінішував другим на обох дистанціях.

Як виступає Україна

Українські паралімпійці мають в активі чотири золоті, 11 срібних та 15 бронзових нагород. Наша збірна піднялася на 11-ту позицію в медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, чоловіки, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (забіг, 100-метрів, клас Т35).

Срібні медалі:

Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (метання списа, клас F38), Ірина Пойда (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 200 м, клас T37), Володимир Пономаренко (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Єгор Дементьєв (велотрек, індивідуальний персьют, 4000 м, клас С5), Анна Стеценко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Роман Полянський (академічне веслування, парні одиночки, клас PR1), Андрій Трусов (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7) і (плавання 400 м, вільний стиль, клас SM7), Ілля Яременко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13).

Бронзові медалі:

Анна Ґонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6 і плавання, 100 м, брас, клас SB5), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова (настільний теніс, мікст, парний турнір, клас XD17), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас F12), Ярослав Денисенко (плавання, 100 м, спина, клас S12), Анна Стеценко (плавання, 400 м, вільний стиль, клас S12), Антон Коль (плавання, 50 м, спина, клас S1), Євгеній Богодайко (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас SM7 і плавання, 100 м, брас, клас SB6, Марина Піддубна (плавання, 50 м, вільний стиль, клас S11), Артем Колінько (боча, клас BC4), Данило Чуфаров (плавання, 100 м, спина, клас S11), Данило Семенихін (плавання, 100 м, брас, клас SB5), Сергій Паламарчук (плавання на спині, 50 м, клас S3), Олексій Вірченко (плавання, 50 м вільним стилем (клас S13).