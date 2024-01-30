Український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком

Про це повідомив ведучий Слава Дьомін на своєму ютуб-каналі.

У пари народилася дівчинка, яка важить 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Її назвали Марією.

В Олександра та Катерини уже є троє дітей: донька Єлизавета (13 років) та двоє синів Кирило (10) та Михайло (8).

Нагадаємо, наразі Усик готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).