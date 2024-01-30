Український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком
Чемпіон світу у надважкій вазі український боксер Олександр Усик вчетверте став батьком - тепер у його сім'ї з дружиною Катериною двоє синів та дві доньки
Про це повідомив ведучий Слава Дьомін на своєму ютуб-каналі.
У пари народилася дівчинка, яка важить 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Її назвали Марією.
В Олександра та Катерини уже є троє дітей: донька Єлизавета (13 років) та двоє синів Кирило (10) та Михайло (8).
Нагадаємо, наразі Усик готується до бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі заплановано на 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Боксери визначать абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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