Українську олімпійську чемпіонку відсторонили через порушення антидопінгових правил

Про це повідомляє офіційний сайт Національного антидопінгового центру України.

Віта Семеренко тричі пропустила тести. Тепер біатлоністка, через порушення антидопінгових правил, перебуває у списку тимчасово відсторонених спортсменів НАДЦ.

Відсторонення 38-річної Семеркно діє з 20 березня 2024 року.

Хто така Віта Семеренко

Віта Семеренко є однією з найтитулованіших українських біатлоністок. У 2014 році на Олімпіаді вона здобула золото у складі жіночої естафетної команди та бронзу в спринті.

Семеренко є дворазовою віцечемпіонкою світу в естафеті. Також на її рахунку 5 бронзових нагород ЧС, 3 з них - в особистих гонках. У складі збірної України тричі вигравала золот в естафеті на етапах Кубка світу.