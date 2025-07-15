Дюбуа кричав на Усика під час дуелі поглядів
У вівторок, 15 липня, у Лондоні відбулась дуель поглядів Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, які вже у цей вікенд битимуться за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Відео з дуелі поглядів оприлюднили Queensberry Promotions.
Усик та Дюбуа вже у суботу, 19 липня, посперечаються за звання абсолютного чемпіона світу. Важковаговик з України володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Боєць з Британії є володарем пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Під час дуелі поглядів Дюбуа кричав в обличчя Усику "And the new! And the new!". Саме так на ринзі оголошують нового чемпіона світу.
В першому поєдинку Усик нокаутував Дюбуа в серпні 2023 року в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями понад три хвилини.
38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.
27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом в п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.
- 4 липня у команді Олександра Усика заявили, що ідея щодо третього бою з Тайсоном Фʼюрі - обговорювалась ще з моменту другого поєдинку.
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