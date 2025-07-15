Дюбуа кричав на Усика під час дуелі поглядів

Відео з дуелі поглядів оприлюднили Queensberry Promotions.

Усик та Дюбуа вже у суботу, 19 липня, посперечаються за звання абсолютного чемпіона світу. Важковаговик з України володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Боєць з Британії є володарем пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Під час дуелі поглядів Дюбуа кричав в обличчя Усику "And the new! And the new!". Саме так на ринзі оголошують нового чемпіона світу.

???? @dynamite_daniel_dubois goes OFF on @usykaa in their first fight week face off ????



Live Worldwide & available to buy NOW via @daznboxing ????#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | #RiyadhSeason pic.twitter.com/LWNkeYhIvQ — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 15, 2025

В першому поєдинку Усик нокаутував Дюбуа в серпні 2023 року в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями понад три хвилини.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом в п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.