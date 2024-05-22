Усика визнали найкращим боксером світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 22 травня, ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії). Українець Олександр Усик став новим лідером списку.

Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд опустився на другу позицію.

Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе відтепер займає 3-тю позицію.

Усик також очолив і рейтинг P4P від The Ring.