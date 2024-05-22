Усика визнали найкращим боксером світу
Українець Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 22 травня, ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів P4P (незалежно від вагової категорії). Українець Олександр Усик став новим лідером списку.
Чемпіон WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд опустився на другу позицію.
Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе відтепер займає 3-тю позицію.
Усик також очолив і рейтинг P4P від The Ring.
- 18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим важковаговиком в історії, який заволодів усіма чотирма престижними титулами - за версіями WBO, WBA, IBF та WBC.
- 20 травня дію боксерської ліцензії Усика призупинили до липня через ушкодження, які українець отримав у поєдинку проти Ф'юрі.
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