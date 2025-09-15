В Усика відібрали звання найкращого боксера світу

Про це свідчить рейтинг одного із найпрестижніших журналів у світі боксу The Ring.

В оновленому списку він посів друге місце, поступившись американцю Теренсу Кроуфорду, який вийшов у лідери після перемоги над Канело Альваресом.

Усик утримував першу позицію понад рік — відтоді, як у травні 2024 року здобув перемогу в першому бою проти Тайсона Ф’юрі.