Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу

В Усика відібрали звання найкращого боксера світу

Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
22:15
Спорт Олександр Усик

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, Олександр Усик більше не очолює рейтинг The Ring

Зміст

Про це свідчить рейтинг одного із найпрестижніших журналів у світі боксу The Ring.

В оновленому списку він посів друге місце, поступившись американцю Теренсу Кроуфорду, який вийшов у лідери після перемоги над Канело Альваресом.

Усик утримував першу позицію понад рік — відтоді, як у травні 2024 року здобув перемогу в першому бою проти Тайсона Ф’юрі.

  • У Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО).
Теги:
Новини
Світ
Бокс
Олександр Усик
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Автор Богдан Бачинський
13 вересня, 2025 субота
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
