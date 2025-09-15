В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
Український боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, Олександр Усик більше не очолює рейтинг The Ring
Про це свідчить рейтинг одного із найпрестижніших журналів у світі боксу The Ring.
В оновленому списку він посів друге місце, поступившись американцю Теренсу Кроуфорду, який вийшов у лідери після перемоги над Канело Альваресом.
Усик утримував першу позицію понад рік — відтоді, як у травні 2024 року здобув перемогу в першому бою проти Тайсона Ф’юрі.
- У Лас-Вегасі відбувся боксерський поєдинок між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем "Канело" Альваресом (63-3-2, 39 КО).
